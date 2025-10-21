網走市の自宅に92歳の父親の遺体を放置し 遺棄したとして息子が逮捕されました。息子は「葬式費用がなかった」などと供述しています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは網走市の一條雅彦容疑者・61歳です。一條容疑者は網走市南4条東2丁目の自宅で同居していた父親の武さん・92歳の遺体を放置し、遺棄した疑いが持たれています。業務のため訪問した市の職員が一條容疑者とは接触できたものの、武さんとは接触できなかったことを不審