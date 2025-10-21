10月21日（火）は停滞する秋雨前線の影響で西日本から東日本にかけて雲が多く、太平洋側ではところによりにわか雨の可能性があります。沖縄と九州南部では大気の状態が不安定で、激しい雨のおそれがあります。低地の浸水や河川の増水に注意が必要です。北海道は日本海側や内陸部で雨や雪となるでしょう。気温は全国的に平年並みか低く、特に東日本では今朝、今季一番の冷え込みとなりました。日中もあまり日差しが期待できず肌寒い