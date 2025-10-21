結成１５年以内の漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」に出場している福岡県太宰府市の楠田大蔵市長が２回戦を突破した。２期目の楠田市長は次期市長選の不出馬を表明。「まちおこしのラストスパートに」と、市の応援大使を務めるタレントの高田課長さんとコンビ「市長課長」を組み、出場している。９月に福岡市であった１回戦では、名物の梅ヶ枝餅や、昨夏に猛暑日の通算、連続日数が国内最多、最長を更新し