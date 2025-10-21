◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)日本ハムとの最終第6戦までもつれる接戦を制し、2年連続の日本シリーズ進出を決めたソフトバンク。試合後、小久保裕紀監督が日本一へ向けての戦いに意気込みました。ソフトバンクの対戦相手は、CSファイナルステージを無傷の4連勝で勝ち上がった阪神。シーズンの勢いそのままに圧倒的な強さを見せつけていました。阪神の印象