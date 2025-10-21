◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)CSファイナルステージ第6戦にスタメン起用された川瀬晃選手が、攻守に躍動を見せチームの勝利に貢献。試合後、小久保裕紀監督もねぎらいの言葉を口にしました。5月には劣勢からのサヨナラ打を放ち、チームを勢いづけた川瀬選手。その時々で起用に応える躍動を見せ、リーグ優勝時には小久保監督から“リーグ制覇のキーマン”と