田中均・日本総合研究所国際戦略研究所特別顧問がこのほど日本記者クラブで記者会見し、上梓したばかりの『タブーを破った外交官 田中均回顧録』（井上正也・神足恭子・佐橋亮編集＝岩波書店刊）を基に、日本外交の課題とあるべき姿など多岐にわたるテーマについて話した。同書は外務省北米局審議官、経済局長、アジア大洋州局長、外務審議官などを歴任し、日朝平壌宣言や日米安保の「再定義」と中国、韓国との関係など、冷戦終結