中学軟式の名門、作新学院中でプレーする13歳・関柚稀さん中学野球界指折りの強豪で、長い髪を揺らしてプレーする選手がいる。作新学院中2年生の関柚稀（せき・ゆずき）内野手だ。小学生で野球を始め、女子選抜チームの強豪・栃木スーパーガールズでもプレー。折り紙つきの実力だ。名門でプレーする彼女は、男子に交じってプレーすることを「勇気をもらえる」と語る。どのような思いで日々を過ごしているのか。話を聞いた。小