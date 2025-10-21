大谷翔平は10年7億ドルで2024年からドジャースでプレードジャース・大谷翔平投手の異次元の活躍に、球団との10年総額7億ドル（約1055億6700万円）の超大型契約を1年で回収したと米識者が展開。米メディアも続々と意見を述べている。大谷はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、先発投手として7回途中まで10奪三振の無失点。打者では1試合3本塁打の歴史的躍動でチームを4連勝でのワールドシリーズへと導き、同シリーズ