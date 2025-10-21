今回の「もっとホークス」は廣荑隆太内野手（24）のインタビューです。慶大時代は東京六大学リーグで通算20本塁打を記録した右打者で、2024年にドラフト3位で入団。1軍定着を掲げた今季は守備で悔しい思いも経験しました。みやざきフェニックス・リーグで取り組んでいることに加え「慶応トリオ」と呼ばれる先輩の柳町達外野手（28）、正木智也外野手（25）についても語ってくれました。（聞き手・構成＝浜口妙華）