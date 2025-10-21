特殊詐欺防止をケーキで呼びかけです。警視庁・本富士警察署と東京・文京区にあるスイーツ専門学校が、特殊詐欺被害防止を呼びかけるケーキ作りを行いました。「あまいお菓子はおいしいけれど、あまい話はご用心！！」と題した催しでは、お菓子を配りながら市民に詐欺被害への注意を呼びかけました。