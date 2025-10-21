警視庁の騎馬隊による防犯パトロールが行われ、特殊詐欺防止が呼びかけられました。東京・北区で警視庁の騎馬隊を先頭に、署員など約300人が特殊詐欺防止を呼びかけました。王子警察署によりますと、管内では9月末までに約3億円に上る特殊詐欺の被害が出ているということです。