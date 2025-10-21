◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズは第７戦にもつれ込んだ。２０日（日本時間２１日）最終戦の先発はブルージェイズが右腕ビーバー、マリナーズも右腕カービーと中４日で第３戦のマッチアップが再現される。第３戦は、初回に２ランを浴びたビーバーが２回以降立ち直って６回２失点。一方のカ