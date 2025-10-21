◆高校野球◇秋季全道大会最終日▽決勝白樺学園０−２北照（２０日・大和ハウスプレミストドーム）決勝が行われ、白樺学園は北照に０−２。２季連続で、決勝の舞台で涙をのんだ。今夏の北北海道大会で旭川志峯に３―４で敗れたのに続き、頂点にたどり着くことはできなかった。夏もメンバー入りしていた菊島有佑主将（１年）は「あと１つが近いようで遠かった」と唇をかんだ。初回に先制を許した。２回以降も毎回安打を浴