アメリカのトランプ大統領は、今月下旬にマレーシアで開かれる国際会議の後に日本を訪問すると明らかにしました。新総理に選出される見通しとなっている自民党の高市総裁との会談が行われる予定です。アメリカトランプ大統領「（今月）マレーシアにも行くし、日本にも行く。ほかにもいくつかの国を回るツアーみたいな感じだ。中国からも招待を受けていて、来年の早い時期に行く予定だ」トランプ大統領は20日、今月下旬にマレーシ