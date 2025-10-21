10月22日（水）よる10時〜 第3話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。影山優佳が第3話からゲスト出演決定！影山が演じるのは、佐野演じる林田大介の元彼女・香坂莉里（こうさかりり／25）。影山は日向坂46の元メンバーで、映画、ドラマ、バラエティー、舞台、声優と多岐にわたり活躍。サッカー審判4級の資格を持ち、芸能界屈指のサッカー通なことでも知られ、サ