本日10月21日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「メジャー名字vs超レア名字 全国びっくり大家族祭」と題した2時間スペシャルでお届け。1組目「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、全国に約20人しかいない名字の蛍原徹をはじめ、実は本名が珍しいNANA（MAX）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、はいだしょうこらも登場。さらに、超レア名字の一般人として、一番合戰さんと産屋敷さんも登場する。テ