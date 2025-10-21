アメリカのルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相が20日、電話会談しました。ハンガリーでの米ロ首脳会談開催に向け、調整を進めているとみられます。アメリカ国務省によりますとルビオ国務長官は20日、ラブロフ外相と電話会談しウクライナ和平について協議しました。10月16日のトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談を受けたもので、ルビオ国務長官は「ロシアとウクライナの戦争を永続的に解決するためにも、今後の協議が重要