20日、茨城・常陸大宮市で住宅が燃える火事があり、この家に住む70代の夫婦と連絡が取れていないということです。20日午後4時ごろ常陸大宮市山方で「建物から火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など12台が出動し火は約4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。警察によりますと、この家に住む79歳の夫と77歳の妻と現在も連絡が取れておらず、逃げ遅れた可能性があるということで