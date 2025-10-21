トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は20日、ロシアの侵攻を受けるウクライナについて「勝つ可能性はあるが、私は勝つとは思わない」と述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。今月16日にロシアのプーチン大統領と電話会談した後、再びロシア寄りの姿勢を強めており、米ロ間で停戦条件が頭越しに決められることへの懸念が