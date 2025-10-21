【ニューヨーク共同】週明け20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比515.97ドル高の4万6706.58ドルで取引を終えた。米中貿易摩擦への過度な懸念が後退したことで、買い注文が優勢となった。米政府機関の一部閉鎖を巡り、国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「閉鎖は今週中に終結する見通し」と発言したと伝わったことも好材料視された。米国の地方銀行を巡る信用不安が一服したことも、買いを後