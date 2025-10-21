今夜10月21日19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「メジャー名字vs超レア名字 全国びっくり大家族祭」と題した2時間スペシャル。1組目「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、全国に約20人しかいない名字の蛍原徹をはじめ、実は本名が珍しいNANA（MAX）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、はいだしょうこも登場。さらに、超レア名字の一般人として、“一番合戰”さんと“産屋敷”さんも登場する。【写真】剛