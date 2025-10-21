桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に、影山優佳の出演が決定した。林田大介（佐野）の元彼女役を演じる。【写真】影山優佳、ユニフォーム姿でサッカー日本代表の勝利に歓喜ファンも興奮「勝利の女神」「世界一美しい」本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、サブタイトル「そ