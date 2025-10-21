セイコーが手がけるハンドメイドメカニカルウオッチブランド「キングセイコー」。1961年の誕生以来、当時の国産機械式腕時計の進化を牽引し、東京生まれのモダンさと風格あるデザインで人気を博しました。惜しくも1969年に生産終了となりましたが、2022年に約50年ぶりの復活を遂げレギュラー化。“The Newest Classic”をテーマに、現代の時計製造技術と融合しながら、格調高さと柔らかな雰囲気を併せ持つタイムレスな魅力を放って