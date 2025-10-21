「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、21日までにエックスを更新。アニメ『新機動戦記ガンダムW（以下、ガンダムW）』を全話視聴し感想を語ると、“公式”が反応を示し驚いた。【写真】大空スバルさんがガンダム公式の反応にびっくり8月から『ガンダムW』をリスナーと観る同時視聴配信を定期的に実施していたスバルさん。17日にはついに全49話を視聴しきり、自身のエックスで「ガンダムWガチで面白かった劇場版た