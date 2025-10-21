モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、21日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回は「美容VLOGです」と、トレーニングなどに励む姿を披露。動画内では「160cm 42kg」と明かした。ファンからは「スタイル抜群」「くびれがスゴイ」などの声が集