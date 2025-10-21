草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が20日に放送され、鳥飼（草なぎ）が真琴（中村ゆり）から怒りをぶつけられる様子が描かれると、ネット上には「分かってあげて〜」「板挟みつらい」「もどかしいね」といった反響が寄せられた。【写真】夜の公園で対面する鳥飼（草なぎ剛）と真琴（中村ゆり）本作は幼い息子を男手一つで育てる