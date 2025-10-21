水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第3話が20日に放送され、染谷将太演じる折田が登場するラストシーンに対して、ネット上には「最後の一言怖すぎ」「鳥肌立った」「めっちゃ不穏」といった反響が寄せられた。【写真】第3話では主人公・都成（水上恒司）が折田（染谷将太）と偶然対面本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡