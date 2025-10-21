卒業後、長谷川と竹夫は自動車教習所で再会する。長谷川は料理人になるためユイの父親の店で修行中。一方、竹夫は連載が不人気で打ち切りになっていた……。【マンガ】「ゲットバック」1話〈前編〉から読む（古泉智浩／文春コミック）