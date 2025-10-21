今秋ドラフトの目玉、創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が２０日、東京新大学リーグ最終戦となる共栄大３回戦（飯能市民）に「３番・二塁」でスタメン出場。逆転の口火を切るヒットを放ち、勝ち点奪取に貢献した。チームは２位で横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権（１１月２日開幕・横浜）の出場を決めた。逆転劇は立石の一打から始まった。１点を追う４回１死。逆方向の右前にライナーで運び出塁すると、