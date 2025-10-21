昨年起きた令和の米騒動。全般的な物価高もあいまっていまだに高値が続いている。米農家の実情や政府の政策が絡み、豊作なら安く不作なら高くというシンプルな構図にはおさまらない現実に注目した人も多いだろう。【画像】『天下の値段享保のデリバティブ』門井 慶喜中でも目を引いたのは、大阪の堂島取引所でコメ先物取引が復活したことだ。堂島には江戸時代に米会所（取引所のこと）と各藩の蔵屋敷があり、もともと米市