令和ロマン・くるまが、M-1グランプリ連覇を支えた徹底的な自己管理の秘密を明かした。【映像】「天下取るべき」くるまが１番面白いと思う先輩芸人10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるま