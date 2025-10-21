きょうは全国的にすっきりしない天気で、雨の降る所もありそうです。日中の気温は全国的にきのうより低く、東京で17℃など11月中旬並みの肌寒さとなるでしょう。昼間も上着がいるくらいとなるので、服装選びにお気をつけください。今シーズン一番の寒気が流れ込み、きのうは稚内と旭川、網走で初雪の発表がありました。きょうも北海道では雪の降る所がありそうです。本州の日本海側も上空の寒気の影響で、午前中を中心に雨の降る所