リブ・マックスは、「リブマックスさきしまコスモタワーホテル」を12月上旬に開業する。さきしまコスモタワーの7階から17階部分に位置する。客室は263室。大阪ベイエリアの景観を一望できる。また7階から9階までの部分にサウナ施設と約100室の客室を増設し第2期フロアとして2026年春にオープンする。アクセスは、トレードセンター前駅から徒歩で約3分、コスモスクエア駅から徒歩で約7分、大阪港咲洲トンネル咲洲側出口から車で約1