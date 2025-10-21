ブルワーズで3本の確信弾を放ち、衝撃を生んだ大谷(C)Getty Imagesついにレジェンドから“感謝の言葉”が飛び出した。今、米球界内で特大の娯楽となっているのは、現地時間10月17日に本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷翔平（ドジャース）が披露した異次元のプレーだ。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック大注目の一戦で「1番・投手兼指名打者（DH）」