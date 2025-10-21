ドジャースはブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝しワールドシリーズ進出を決めました。大谷翔平選手はここまで打者で10試合、投手で2試合に出場しています。ポストシーズンでの成績を振り返っていきます。レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦、大谷選手は第1打席でいきなりストレートを振り抜き、先制の先頭打者ホームラン。それだけにとどまらず、6回の第4打席にも2アウト1塁から特大弾をライトスタンドへたた