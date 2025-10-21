21日に召集の臨時国会で行われる首相指名選挙は、日本維新の会と連立政権の合意をした自民党の高市総裁の選出が確実な情勢です。自民党・高市総裁：連立政権を樹立することに合意をしました。自民と維新は20日夜、党首会談を行い連立の合意書に署名しました。維新が「絶対条件」としていた国会議員の定数削減については、衆議院の「1割を目標」として「臨時国会に法案を提出し成立を目指す」と記されました。一方、石破内閣は21日