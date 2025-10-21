◆高校野球◇秋季全道大会最終日▽決勝白樺学園０−２北照（２０日・大和ハウスプレミストドーム）下克上Ｖだ。決勝が行われ、北照が２―０で白樺学園を下し、１３年ぶり６度目の優勝を果たした。１回に５番・畠山柊太右翼手（２年）の右前適時打で先制すると、９回には６番・横堀倖世捕手（２年）の中前適時打で貴重な追加点を挙げた。投げてはエース右腕・島田爽介（２年）が９回６安打で完封し、全４試合連続完投でリー