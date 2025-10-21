“マエノリ”ことモデルの前田典子が還暦を迎えた。２１日までに自身のインスタグラムを更新。「昭和４０年１０月２０日生まれ巳年１９６５年生まれ」と６０歳の誕生日を迎えたことを報告。「５７ぐらいからもうすぐ還暦だね！と言われ続けやっと還暦を迎えてスッキリした誕生日。還暦界隈ワイワイ」とデザートがのったバースデープレートを前に笑顔を見せたショットをアップした。また夫でモデル・俳優の日比野玲との２