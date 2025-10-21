親会社と子会社がともに上場している親子上場を解消する動きが加速している。2025年9月末時点の親子上場企業数はピーク時から６割減まで解消が進んだ背景には、東証による2022年以降の市場改革とアクティビスト(物言う株主)からの圧力がある。東証が2025年2月4日に公表した「親子上場等に関する投資者の目線」では、上場企業に対して親子上場の是非を再考するよう包囲網を狭めている。一方、株式の持ち合い解消で安定株主が減少す