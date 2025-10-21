10月20日、自民党の高市早苗総裁と、日本維新の会の吉村博文代表が連立政権の樹立に合意。21日に行われる予定の高市総裁の首班指名を受け、「自維連立政権」が発足する見通しだ。26年間続いた「自公連立政権」が幕を閉じ、新たな枠組みが始まる中で、新与党は何を実現させていくのだろうか。初めて政権入りした維新の会の動向が気になるところである。【衝撃の証拠写真】「これで崩れ落ちないのが不思議」埼玉で問題の「恐怖の