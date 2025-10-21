サッカーの日本代表、「森保ジャパン」が王国ブラジルを撃破した。10月14日に行われたキリンチャレンジカップで、3−2で逆転勝ちを収めたのだ。振り返れば、2022年W杯カタール大会でドイツ、スペインに勝利。一昨年もドイツを再び下し、そして1989年の初対戦から36年間、過去13回の対戦で1度も勝てなかったブラジル代表も初めて下した。W杯優勝経験国相手の4試合で3試合が逆転勝ちという事実は、フロックではなくチーム力がある