ワッグルの1日体感型イベント「WGW（ワッグル ゴルフ ワンダーランド）」(10月6日・平川CC) が無事終了。 小誌でもお馴染みの人気コーチたちのレッスンや新作クラブの試打会、 ９ホールプレーと、上達に必要なこと“全部入り”！最後まで笑顔の絶えない濃密な1日を、ダイジェストでレポートします。 「上達レッスン・ラウンド・最新ギア試打」WGWレポート 【TOPICS１】人気コӦ