「広島秋季練習」（２０日、マツダスタジアム）レギュラーを狙い打つ。広島の大盛穂外野手（２９）が２０日、マツダスタジアムで行われている秋季練習に参加し、今秋のテーマに「狙った球を打つこと」を掲げた。苦手としている変化球への対応力を上げることを目指す。同じ外野手で、今季に飛躍のきっかけをつかんだ中村奨に対抗心を燃やし、定位置取りへの足場を固めていく。１０日から始まった秋季練習も第３クールに突入し