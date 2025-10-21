稲刈りが終わった田んぼで、泥まみれになってボールを追うバレーボール大会が19日、大分県日田市夜明の今山駅公園であった。地域の魅力発信のために開かれたイベント「大明グリーンマーケット」の企画の一つ。JR日田彦山線のバス高速輸送システム（BRT）への転換により、公園に残る駅のホームを観客席に見立てて、眼下の田んぼを試合会場にして開いた。昨年に続き2回目の開催。4人1チームで争い、今年は10チームが参加した。前