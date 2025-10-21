福岡市の市民団体「玄洋社思想を護（まも）る会」（藤嶋次男会長）は11月30日午後1時から、大分県日田市上城内町の日田市中央公民館で勉強会「西郷隆盛と頭山満」（西日本新聞社など後援）を開く。定員50人。参加無料。歴史作家で書評家の浦辺登さんが講師を務め、西郷隆盛と、明治から昭和の終戦直後まで福岡を本拠地として活動した政治結社・玄洋社の代表的人物である頭山満について語る。江戸期に、今の日田市に私塾「咸宜