熊本市の自動車専用道路「熊本西環状道路」（全長12・5キロ）の花園インターチェンジ（IC）−池上（いけのうえ）熊本駅IC間の4・6キロが完工し19日、開通した。最北の下硯川（しもすずりかわ）IC（北区）から約7割の8・7キロが通行可能となった。これにより南北の通行車両を分散させ、中心部の混雑緩和が期待される他、災害時の道路ネットワーク確保にもつながる。市によると朝のラッシュ時には、北区下硯川町付近からJR熊本駅