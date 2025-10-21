「タンクマ」の愛称で親しまれる月刊誌「タウン情報クマモト」の40年分約480冊のバックナンバーが、熊本市中央区城東町のカフェ「本と音楽と珈琲と、共栄堂」に展示されている。今月8日には、歴代編集長によるトークショーがあり、雑誌を介した街や人との思い出を振り返った。（白波宏野）1979年にウルトラハウス（同市）が創刊、2020年に休刊した。街をにぎわせる店や人、流行中のファッションなどを取り上げ、熊本の今を知る