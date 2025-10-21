昨年2月に96歳で亡くなった足立葉子さん＝福岡県うきは市浮羽町＝の日本画遺作展が24日まで、同市吉井町の筑邦銀行吉井支店ロビーで開かれている。無料。農作業の傍ら、50代から久留米市や福岡市の教室に通って日本画に親しみ、60歳を過ぎる頃には県展などの公募展で入選を重ねるように。80代で目が悪くなるまで描き続け、約100点の作品を残した。遺作展は長男の光史さん（74）ら遺族が母の作品を広く見てもらおうと初めて開