22人が立候補した長崎県平戸市議選（定数18）も19日に投開票され、現職14人、新人4人が当選した。2人の得票が同数となった最後の1議席は、公職選挙法に基づいてくじ引きで決まった。くじ引きとなったのは2005年の合併以来、初めて。当選者の内訳は、党派別では共産1、無所属17人。男女別は男性17人、女性1人。投票率は75・75％だった。（福田章）