サッカーJ3ギラヴァンツ北九州は19日、アウェーでカマタマーレ讃岐と第32節を戦い、4−1で大勝した。勝ち点を47に伸ばし、順位は8位。J2昇格プレーオフ進出圏の6位チームとの勝ち点差を4とした。ギラヴァンツは前半19分、味方のシュートのこぼれ球をDF辻岡佑真が押し込み先制。後半は勢いが増し、FW永井龍が左足でゴールを決めると、FW高昇辰、MF吉長真優も追加点を挙げて突き放した。チームは計18本のシュートを放つなど攻